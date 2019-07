MALAGÒ: "PROFESSIONISMO MA NON SOLO PER LE CALCIATRICI"

01/07/2019

"Il professionismo? E' un tema che mi appassiona, se ne parla tantissimo. E' indispensabile che venga riconosciuto, ma non deve riguardare solo le ragazze del calcio. Sono un portabandiera di questi riconoscimenti". Lo ha detto il presidente del CONI Giovanni Malago', ospite ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio1. "Non trovo giusto, e sono anni che ne discuto, che tutto questo sia esploso solo ora in virtù di queste meravigliose ragazze. Perché in realtà ci sono atlete, insieme a quelle del calcio, che meriterebbero questo status dal punto di vista giuridico", aggiunge.