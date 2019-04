LIVERPOOL, KLOPP: "SIAMO AVANTI MA QUALIFICAZIONE APERTA"

16/04/2019

La qualificazione "è ancora aperta anche se siamo avanti 2-0. Non siamo sciocchi, non sottovaluteremo il Porto". Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha presentato così in conferenza stampa la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro i lusitani. "Campionato o coppa? Domani si gioca in Champions, domenica si parlerà di Premier".