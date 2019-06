LIVERPOOL: COVER D'ORO IN REGALO PER LA CHAMPIONS

13/06/2019

Regali d'oro in casa Reds dopo la vittoria della Champions League. Il Liverpool ha deciso infatti di premiare i protagonisti della storica cavalcata verso la conquista della sesta Champions con una cover in oro da 24 carati per i loro smartphone. L'accessorio personalizzato è stato creato da iDesign, che ha disegnato il prodotto con il nome del giocatore, il numero di maglia, il logo della Uefa Champions League e della finale di Madrid. Il costo varia tra i 72.800 e i 112.000 euro. Ogni cover costa infatti tra i 2600 e i 4.000 euro sul sito ufficiale, e il club ha deciso di premiare i 27 giocatori della rosa piu' l'allenatore.