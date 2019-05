LIGUE 1: IL PSG VINCE 2-1 AD ANGERS

11/05/2019

Il Psg, già campione di Francia, supera 2-1 in trasferta l'Angers nella gara valida per la 36/a giornata di Ligue 1. Neymar sblocca il risultato al 20' del primo tempo, Di Maria raddoppia al 13' della ripresa. Nel finale i padroni di casa accorciano le distanze con Tait, che segna al 43' dopo aver sbagliato un calcio di rigore, ma non riescono ad acciuffare il pari.