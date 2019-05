LIGUE 1, BALOTELLI SQUALIFICATO 4 GIORNATE

30/05/2019

Un cartellino rosso pesante quello che si è visto sventolare in faccia Mario balotelli nell'ultimo turno di Ligue 1. L'attaccante del Marsiglia è stato squalificato per 4 giornate dal giudice sportivo per il fallo nel finale della gara contro il Montpellier e dunque, se resterà all'OM, tornerà in campo a metà settembre. La commissione disciplinare di Ligue 1 ha confermato la squalifica di quattro giornate per Balotelli, che con questo stop sembra già veder sfumare la possibile convocazione con l'Italia per le prossime gare di qualificazione all'Europeo 2020 che si giocheranno a inizio settembre.