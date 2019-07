LA FIGC RIAPRE AL CALENDARIO SFALSATO IN SERIE A

15/07/2019

Gabriele Gravina, presidente della Figc, è tornato a parlare della possibilità di un calendario sfalsato, con gironi d’andata e ritorno diversi e non a specchio per la Serie A: "In altri paesi già avviene, la Lega Serie A ha accarezzato questa idea, mi auguro possa avvenire in futuro. L’importante ovviamente è sorteggiare tutto prima del campionato".