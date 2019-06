JUVENTUS, SARRI ATTERRATO A TORINO

19/06/2019

Prime ore torinesi per Maurizio Sarri, nuovo tecnico della Juventus. In attesa della presentazione in programma domani alle 11 all'Allianz Stadium, l'ex allenatore di Napoli e Chelsea è atterrato a Caselle poco dopo le 19. Il tecnico, andato via dall'aeroporto a bordo di una macchina scura, non ha rilasciato dichiarazioni.