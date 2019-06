JUVE, THURAM IN DIFESA DI CONTE

03/06/2019

Antonio Conte, ex Juve, ha firmato con l'Inter, ma intervistato dal sito del 'Corriere della Sera' a margine di un evento tenutosi a Torino, Lillian Thuram se la ride di gusto alla parola 'tradimento'. E appoggia in tutto e per tutto la scelta di Conte, invitando i tifosi della Juventus a non considerare un nemico l'ex tecnico: "Tradimento? Conte è stato un grandissimo giocatore della Juventus, però ormai il suo mestiere è quello dell'allenatore. Lo ha fatto al Chelsea, dove ha vinto, e io credo che i tifosi della Juventus e le persone che amano il calcio devono essere felici del ritorno di Antonio in Italia, perché è un grande allenatore. Non credo che lo si debba vedere come un tradimento, altrimenti Conte allenerebbe soltanto la Juventus. Se giochi per un'altra squadra o la alleni non vuol dire che dimentichi le cose che hai fatto alla Juventus. E non vuol dire che, se sei allenatore dell'Inter, non ami la Juventus".