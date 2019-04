JUVE, NEDVED: "RONALDO NON E' UMANO. CHIELLINI CI MANCHERA'"

10/04/2019

"Ronaldo? Noi eravamo più preoccupati, perché è un infortunio muscolare e non si sa mai. Ma lui non è umano, ci ha sorpreso. Ha lavorato tantissimo perché è un grande professionista". Così il vicepresidente della Juve Pavel Nedved prima della gara contro l'Ajax in Champions League. "Lui vive per il calcio, si prepara in maniera maniacale e questi sono i risultati". Sull'assenza di Chiellini: "Sta facendo la sua migliore stagione, ci mancherà sicuramente ma Rugani e Bonucci si faranno valere". Infine sulla crescita di Bernardeschi, stasera titolare. "Ha già fatto passi da gigante dentro e fuori dal campo, ma mi aspetto ancora tanto da lui. Lui ce l'ha dentro e quindi dobbiamo tirarglielo fuori".