JUVE, DOMANI SI OPERA CANCELO

20/05/2019

Dopo la partita di ieri e la successiva festa per la consegna della Coppa dello Scudetto, la Juventus usufruisce di quattro giorni di riposo, concessi dal tecnico Allegri. In vista dell'ultima di campionato, contro la Sampdoria a Marassi, la squadra riprenderà ad allenarsi venerdì mattina. Domani, informa il club bianconero, Joao Cancelo si sottoporrà a un intervento chirurgico, per la riduzione della frattura delle ossa nasali, occorsa in seguito al trauma contusivo subito ieri in partita.