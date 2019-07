JAMES, NIENTE AUGURI DAL REAL...

13/07/2019

Ieri era il 28esimo compleanno di James Rodriguez e l'attaccante colombiano è stato festeggiato un po’ da tutti, anche da molti tifosi napoletani che gli chiedevano di venire sotto il Vesuvio. Da tutti ma non dal Real Real Madrid. Come riporta Marca infatti gli auguri sono arrivati da tutte le sue ex squadre (Envigado, Banfield, Porto, Monaco e Bayern Monaco) ma non dal club per cui il classe 1991 è tesserato. Un segnale che James è ormai indesiderato dalle parti del Santiago Bernabeu?