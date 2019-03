ITALIA, VERRATTI: "DOPO QUESTE GARE C'E' TANTA AUTOSTIMA"

26/03/2019

"Erano due partite importanti, non potevamo permetterci di fare passi falsi. Siamo felici per queste due vittorie e le belle prestazioni". Così Marco Verratti commenta la vittoria contro il Liechtenstein. "Quello che ci siamo detti era riportare entusiasmo fra la gente e far tornare i tifosi allo stadio per far sentire la nazionale di tutti", ha aggiunto. "Siamo felici, ma non abbiamo ancora fatto niente", ha detto ancora Verratti. Sul suo ritorno al gol: "Per un centrocampista è importante fare gol, ma sono felice ma soprattutto per la vittoria e la prestazione". E sul confronto con la Francia, lui che gioca a Parigi, Verratti ha concluso: "Dobbiamo pensare a noi stessi, ma c'è tanta autostima dopo queste gare".