ITALIA U20, NICOLATO: "I QUARTI SONO TANTA ROBA"

02/06/2019

Soddisfatto e ottimista. Dopo la vittoria con la Polonia ai Mondiali Under 20, Paolo Nicolato si gode il passaggio ai quarti di finale. "Sono soddisfatto perché i ragazzi dimostrano ogni giorno di più di esserci - ha spiegato il ct azzurro -. Argentina o Mali ai quarti? In questo momento non abbiamo questi pensieri, abbiamo affrontato ogni giorno una situazione diversa, adesso ci divertiamo a proseguire questo cammino". "Arrivare ai quarti è tanta roba per una squadra come la nostra, vedremo cosa succederà", ha aggiunto.