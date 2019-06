ITALIA DONNE, IL CT BERTOLINI: "NOI NEL CUORE DEGLI ITALIANI"

02/06/2019

"E' stata una bella sorpresa qui a Fiumicino: Adr, i lavoratori aeroportuali, i passeggeri, ci hanno dimostrato il loro calore e tifo. E questo per noi è importante: partire per la Francia e sentire questo entusiasmo da parte dell'Italia ci aiuta tanto". Lo ha detto all'aeroporto di Fiumicino, il ct della nazionale femminile di calcio, Milena Bertolini, prima della partenza per Bruxelles. "Tra ieri ed oggi, prima con la Presidente del Senato e ora qui, sono giorni importanti - ha aggiunto - che ci hanno fatto capire quanto queste ragazze siano entrate nel cuore degli italiani, e che stanno facendo bene. Credo si meritino tutto questo. Già da tre settimane siamo concentrate e pensiamo a questo Mondiale, con il lavoro duro. L'arrivo ora in Francia ci proietterà ancor di più nella manifestazione".