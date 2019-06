ITALDONNE, BONANSEA: "SOGNO SVANITO, VOLEVAMO LE OLIMPIADI"

29/06/2019

"Speravamo di poter arrivare alle Olimpiadi, non è stato così. Oggi è stata dura, ma ora speriamo che questo sogno possa andare avanti che tutti continueranno a seguirci perchè ne abbiamo bisogno". Così Barbara Bonansea, attaccante della Nazionale, commenta la sconfitta nei quarti di finale ai Mondiali contro l'Olanda. "Speravamo tanto di poter arrivare fra le prime quattro, partivamo molto più indietro. Ce la siamo giocata, ma abbiamo preso due gol su palle inattive e poi piangi perchè hai passato due mesi tutte insieme, creando un feeling particolare. E' svanito un sogno, ma sono contenta che abbiamo fatto questo tutte insieme", aggiunge alla Rai. "Non conta chi segna, importante era vincere. Oggi non siamo riusciti a buttarla dentro, ci dispiace ma è il calcio", conclude.