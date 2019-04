INTER, NESSUNA LESIONE PER BORJA VALERO

16/04/2019

Prima seduta settimanale per l'Inter, reduce della bella vittoria con il Frosinone. In vista della sfida di sabato sera a San Siro con la Roma, fase di riscaldamento e attivazione muscolare in palestra. Poi squadra divisa in due gruppi: chi è sceso in campo a Frosinone ha svolto lavoro di scarico, per il resto del gruppo partitelle con le sponde. Buone notizie per Luciano Spalletti dall'infermeria. Gli esami clinici e strumentali all'Istituto Humanitas di Rozzano a cui è stato sottoposto Borja Valero, uscito nella ripresa contro il Frosinone, hanno dato esito negativo per lesioni muscolari. Oggi riposo per il centrocampista spagnolo che sarà valutato giorno per giorno.