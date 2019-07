INTER: NAINGGOLAN IN GRUPPO, ICARDI NO

11/07/2019

Radja Nainggolan in gruppo nella seduta tattica, Mauro Icardi no. Questa è la novità che viene fuori dal ritiro dell'Inter. Al momento, tuttavia, non risultano cambi di rotta per la situazione del belga, fuori dal progetto proprio come il centravanti argentino: potrebbe aver partecipato all'allenamento con i compagni solo per far fronte all'infortunio di Politano che ha privato Antonio Conte di un'altra pedina, oltre a quelle che non hanno ancora raggiunto il ritiro.