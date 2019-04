INTER, GNOUKOURI: "FERMO DA 2 ANNI PER UN PROBLEMA AL CUORE"

22/04/2019

Assane Gnoukouri non scende in campo da gennaio 2017 per un problema al cuore: "I medici mi hanno detto che dovevo fermarmi e farmi curare. Sapevo di dover aspettare e ho aspettato. Non posso correre, fare palestra, niente: solo curarmi". L'Inter gli ha rinnovato il contratto per due anni, il centrocampista spiega: "Ausilio mi è stato molto vicino, come un padre col figlio. Ringrazio la società". E su Astori: "Mi ha fatto male vedere ciò che è successo a un giocatore che ha avuto un problema simile al mio".