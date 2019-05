INTER, AD ANTONELLO: "RISULTATI IN LINEA CON I PIANI"

08/05/2019

"Per quanto riguarda i risultati della società siamo nel pieno rispetto dei piani che ci siamo posti". Lo ha detto l'ad dell'Inter Alessandro Antonello, intervenendo durante la festa per i clienti IN - Inter Hospitality. "Dal punto di vista sportivo, mancano ormai poche giornate al termine e vogliamo raggiungere il nostro obiettivo primario che è la Champions League - ha proseguito -. Mi auguro che da qui ad un anno potremmo ritrovarci ancora e condividere risultati positivi dando continuità a questo progetto".