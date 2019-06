IL REAL MADRID AVRA' UNA SQUADRA FEMMINILE

22/06/2019

Il Real Madrid avrà una squadra femminile nella prossima stagione. Lo riportano i media spagnoli spiegando che i 'Blancos' avrebbero trovato un accordo con il CD Tacon, club che milita nella Liga Iberdrola, la prima divisione di calcio femminile in Spagna, per una cifra attorno ai 500mila euro. La società di Hortaleza, che verrebbe sostituita proprio dalla Casa Blanca, al momento non conferma né smentisce la trattativa.