IL RACING DI MILITO CAMPIONE DI ARGENTINA

01/04/2019

Il Racing Club di Avellaneda è campione di Argentina per la 18.a volta. Il titolo arriva con una giornata di anticipo dopo l'1-1 in casa del Tigre. Per l'ex attaccante dell'Inter Diego Milito si tratta del primo trofeo da dirigente: due i campionati conquistati con la maglia del Racing da calciatore.