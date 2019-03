I calciatori professionisti di Serie A malati di Sla sei volte in più rispetto alla media

26/03/2019

I calciatori professionisti si ammalano di Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) mediamente due volte di più rispetto alla popolazione generale, sei volte di più considerando quelli di serie A. Lo dimostra uno studio epidemiologico condotto da ricercatori dell'Istituto Mario Negri di Milano in collaborazione con colleghi dell'Ospedale universitario di Novara e dell'Istituto Superiore di Sanità, presentato al meeting annuale dell'American Academy of Neurology, in svolgimento negli Usa, a Philadelphia.