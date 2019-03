HIGUAIN, ADDIO ALLA NAZIONALE

28/03/2019

Gonzalo Higuain non indosserà più la maglia dell'Albiceleste. "Il mio ciclo in Nazionale è finito, per la felicità di molti - ha dichiarato l'attaccante del Chelsea in un'intervista a 'Fox Sports' - Voglio godermi la mia famiglia. Ora potete smettere di preoccuparvi se ci sono o meno", ha aggiunto il 'Pipita', che lo scorso dicembre ha compiuto 31 anni, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa per le critiche spesso ricevute dal suo paese. "In Argentina si discute più di ciò che non si è fatto che di quello che si è fatto - ha aggiunto - Le reti nelle qualificazioni sono importanti come quelle ai Mondiali. Ho visto soffrire la mia famiglia più di me. Chiunque può dire che è mancato questo o quello, ma ho sempre cercato di dare il massimo".