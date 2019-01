GRAVINA: "PRO PIACENZA? FUORI CHI NON RISPETTA LE REGOLE"

20/01/2019

"Chi non rispetta le regole e i principi della competizione sportiva non deve far parte del nostro mondo". Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, dopo il rinvio di Pro Piacenza-Alessandria. "Tenuto conto della situazione, si è reso necessario assumere, di concerto con la Lega Pro, un provvedimento necessario per impedire che si giocasse una gara dai contorni farseschi e che si permettesse cosi' ad offendere i valori dello sport", aggiunge Gravina.