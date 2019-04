GRAVINA: "MAGLIA ACERBI? GESTO INDEGNO CHE VA PUNITO"

15/04/2019

"Quello che avvenuto a San Siro è un atteggiamento irriguardoso e indegno, come ha sottolineato il sottosegretario Giorgetti, che va punito o comunque denunciato e valutato secondo le violazioni delle norme dei principi etici e morali del nostro calcio". Il presidente della Figc Gabriele Gravina condanna quando fatto da Kessie e Bakayoko nel post partita di Milan-Lazio. "Ci sono state punzecchiature sui social e, come ha detto Gattuso, ci vorrebbero un po' meno social e un po' più lavoro - ha proseguito ai microfoni di 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento - Dando la maglia e stringendo la maglia a questi calciatori ha dimostrato di voler chiudere ogni polemica, esibire la maglia come uno scalpo credo che generi qualche reazione antipatica che noi dobbiamo prevenire".