GRAVINA: "DONNE PROFESSIONISTE? PIEDI PER TERRA"

18/07/2019

"Sono molto attento a vivere le emozioni, coltivare dei sentimenti; ma avendo un ruolo di riferimento credo che bisogna stare coi piedi per terra". Così il presidente della Figc Gabriele Gravina, intervenendo nella trasmissione 'Sport Academy', si esprime sul tema del professionismo femminile. "Non voglio sminuire quanto è stato portato avanti dalle ragazze e da tanti campioni del mondo sportivo, che non hanno ancora avuto la fortuna o possibilità di ricevere lo status da professionisti - ha spiegato - . Non facciamoci trasportare dai facili entusiasmi: sappiamo che è giusto e legittimo, dare contenuto a questa espressione, evidenziando una aspirazione di diritti".