GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO SI DIMETTE

02/04/2019

Ora è ufficiale: il presidente della Federcalcio tedesca (DFB), Reinhard Grindel, ha rassegnato le dimissioni per aver accettato un "regalo di lusso". In un comunicato, Grindel ha confermato di aver ricevuto il dono (secondo la Bild un orologio) e che terminerà il suo mandato dopo tre anni in carica. "Sono profondamente scosso dal dover rinunciare al mio ruolo di presidente della DFB per questo problema", ha affermato Grindel.