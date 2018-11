GANDINI: "TORNARE AL MILAN? NON C'ERANO LE CONDIZIONI"

29/10/2018

"La Roma e' una societa' in crescita, a immagine e somiglianza del presidente che a quanto si pensa e' invece molto presente. La separazione con la Roma e' avvenuta perche' si e' arrivato ad una situazione in cui si poteva fare a meno dell'amministratore delegato. Abbiamo trovato un punto di incontro con la proprieta' e abbiamo risolto il contratto un anno prima". Cosi' Umberto Gandini, ex amministratore delegato della Roma, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Radio1. "Tornare al Milan? Purtroppo no, alla fine con il neo ad Ivan Gazidis abbiamo valutato e concordato che non ci fossero le condizioni idonee per un mio rientro in societa' e quindi per adesso non succede".