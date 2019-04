FROSINONE, STIRPE: "SALVEZZA? DIFFICILE, MA SITUAZIONE NON COMPROMESSA"

04/04/2019

"Salvezza? La situazione è molto difficile, anche se non definitivamente compromessa. Il mio obiettivo, come detto ai ragazzi in più di un'occasione e ribadito anche qualche giorno prima della Spal, è di fare partite in cui scarichiamo a terra le potenzialità che abbiamo. Purtroppo paghiamo un avvio disastroso. Nelle prime 8 partite abbiamo fatto un punto, nelle altre ventidue invece diciannove". Così Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, a MC Sport.