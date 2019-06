FOOTBALL LEADER, PREMI PER ALDAIR E FERRERO

01/06/2019

Lunedì parte la VII edizione di Football Leader, il premio nazionale dell'Assoallenatori in programma a Napoli dal 3 al 5 giugno. Il triangolare 'No Racism' (inserito negli eventi dell'Universiade), ore 16, presso il Centro Sportivo Arci Scampia, tra Team Immigrati, Squadra Ussi e Selezione Aiac (ingresso libero), aprirà la rassegna che proseguirà martedì 3 giugno alle 17.30 con la premiazione ufficiale presso l'Auditorium del Royal Continental Hotel. Massimo Ferrero e Nascimento do Santos, detto Aldair, si aggiungono alla lista dei prestigiosi premiati dell'edizione 2019. Il presidente della Sampdoria ha vinto il Premio Speciale 'Solidarietà' con la seguente motivazione: "A Massimo Ferrero, per la grande sensibilità mostrata e per le tante iniziative intraprese, con la Sampdoria, in relazione alla tragedia del Ponte Morandi".