FIORENTINA, TIFOSI IN FERMENTO PER L'ARRIVO DI COMMISSO

22/06/2019

Cresce l'attesa tra i tifosi viola per l'arrivo di Rocco Commisso. Dopo la presentazione ufficiale con bagno di folla nelle scorse settimane, il neo proprietario della Fiorentina torna a Firenze: salvo imprevisti arriverà domani in mattinata con un volo privato insieme alla moglie Catherine e al figlio Joseph. Si annunciano giorni pieni di impegni per il magnate italo-americano che di recente ha acquistato la Fiorentina dai Della Valle per 170 milioni di euro: lunedì sarà Magnifico Messere della finale del calcio storico, in piazza Santa Croce, fra i Bianchi di Santo Spirito e i Rossi di Santa Maria Novella. Commisso assisterà all'evento insieme al sindaco Dario Nardella. In programma poi una serie di riunioni operative col proprio braccio destro Joe Barone, Pradè e Montella per fare il punto sull'organizzazione societarie e le strategie di mercato, futuro di Federico Chiesa compreso.