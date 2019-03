FIORENTINA, PIOLI: "EUROPA PERSA PRIMA DELLA LAZIO"

10/03/2019

Fiorentina e Lazio hanno pareggiato 1-1 al Franchi, un risultato che complica le rispettive rincorse all'Europa. "Se ci siamo giocati l'Europa non è per colpa di questo pareggio, abbiamo fatto troppi pochi punti nel girone d'andata - ha commentato Pioli per la Fiorentina -. Ora inizia il periodo più caldo della stagione, mi aspettavo una partita difficile perché la squadra non sta benissimo soprattutto dal punto di vista psicologico. Siamo una squadra giovane e ci può stare, ma dobbiamo migliorare su questo. Inoltre abbiamo diversi giocatori in difficoltà, abbiamo faticato nel primo tempo mentre nella ripresa abbiamo giocato come sappiamo".