FIORENTINA, NARDELLA: "OTTIMO INCONTRO CON COMMISSO"

26/06/2019

"Il bilancio è ottimo. Il presidente Commisso è una persona molto concreta e molto solare, però allo stesso tempo anche determinata". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine della cerimonia organizzata in piazza del Carmine per i 245 anni della fondazione della Guardia di Finanza, rispondendo ad una domanda sull'incontro di ieri con il nuovo proprietario della Fiorentina. "Abbiamo avuto un lungo incontro - ha detto - sul tema dello stadio, in generale sulla città e sono fiducioso che nell'arco di pochissimo tempo prenderemo insieme una decisione definitiva per una soluzione finale sul progetto stadio. Oltre a questo ho apprezzato tantissimo la sensibilità che ha dimostrato nel visitare il Meyer".