FIORENTINA, MONTELLA: "VINCERE PER DIMENTICARE BERGAMO"

27/04/2019

Dimenticare la sconfitta di Bergamo, che ha fatto svanire il sogno di raggiungere la finale di coppa Italia e ha spento le ultime illusioni della Fiorentina di archiviare in modo positivo la stagione, e concludere il campionato in modo dignitoso, dando spazio anche ai giovani più promettenti della Primavera. Questi gli obiettivi immediati che si pone il tecnico viola Vincenzo Montella. "Ieri eravamo delusi, ma ora dobbiamo giocare per l'orgoglio perché rappresentiamo Firenze", afferma il tecnico viola. Intanto, lunedi' la Fiorentina affronterà in casa il Sassuolo. "C'è tanto, tutto in questo finale di stagione - osserva - Prima di tutto dobbiamo fare punti, visto che non vinciamo da tempo in casa. Ripartiamo dallo spirito, che è stato quello giusto da quando sono arrivato. Sara' un momento di studio e analisi sia per me che per la societa'. Ripartiamo con la programmazione. Ci sono giovani interessanti, come Beloko, Vlaovic, Montiele Kofi, e c'è l'intento di vederli all'opera. Ma prima di tutto dobbiamo pensare a vincere". L'allenatore della Fiorentina non gradisce parlare troppo dei singoli ma spende volentieri parole d'elogio per due dei suoi ragazzi apparsi più in difficoltà: Lafont e Simeone. "Lafont - attacca - è un ragazzo del '99 che ha commesso un errore. Succede anche ai portieri più esperti. E' un grande patrimonio della Fiorentina e ha potenzialità enormi. Simeone è un ragazzo eccezionale che lavora con grandissimo impegno e ha gia' dimostrato di essere all'altezza della serie A. Ha avuto un periodo di calo in termini realizzativi, ma anche lui e' una risorsa, un patrimonio". Infine, Montella ripete che "dobbiamo ricreare un'identità di squadra, a Firenze piace il bello, alla proprieta' piace il bello e dobbiamo avvicinarci a questo", e assicura: "Vedo una proprieta' che ha voglia di costruire e rilanciarsi visto gli ultimi anni deludenti in termini di risultati. C'e' voglia di fare calcio".