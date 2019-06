FIORENTINA, DATE E AMICHEVOLI DEL RITIRO ESTIVO

20/06/2019

La Fiorentina ha ufficializzato date e amichevoli del ritiro estivo in vista della stagione 2019: la partenza per Moena sarà il 6 luglio e si concluderà il 21. Durante il periodo di permanenza in Trentino i viola disputeranno quattro test: il primo mercoledì 10 luglio con la formazione locale del Val di Fassa Team. Nelle successive tre amichevoli la Fiorentina affronterà sempre alle 17 il Real Vicenza domenica 14 luglio, il Bari mercoledì 17, infine il Benevento sabato 20. Per l'impegno nell'International Champions Cup dal 14 luglio la squadra viola verrà divisa in due gruppi, con una parte che continuerà a lavorare in Val di Fassa mentre l'altra volerà negli Usa: la prima sfida contro il Chivas di Guadalajara il 16 luglio al Seatgeek Stadium di Bridgeview, il 20 contro l'Arsenal al Bank of America Stadium di Charlotte e il 24 contro il Benfica alla Red Bull Arena di Harrison, a 'casa' del neo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso.