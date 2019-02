FIORENTINA, COPPA ITALIA: COREOGRAFIA SPECIALE PER ASTORI IN SEMIFINALE

22/02/2019

In occasione della semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta in programma al Franchi il 27 febbraio i club della curva Fiesole organizzeranno un'imponente e suggestiva corografia in onore di Davide Astori a quasi un anno dalla sua improvvisa scomparsa avvenuta il 4 marzo 2018. Una coreografia che coinvolgerà tutto lo stadio: prima della gara agli ingressi dei vari settori i tifosi troveranno i banchetti con le bandierine e le istruzioni per la coreografia all'insegna dello slogan "Per Davide, per Firenze, per la Fiorentina".