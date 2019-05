FIORENTINA, ANTOGNONI PREDICA CALMA

20/05/2019

"Dobbiamo stare tranquilli fino a domenica. Credo che alla fine arriverà un risultato positivo. Dispiace per la situazione che si è creata". Lo ha detto il dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni, nel corso della cerimonia della Hall of fame del calcio italiano parlando della lotta per non retrocedere che coinvolge la squadra viola impegnata domenica in un vero e proprio spareggio contro il Genoa. Antognoni è entrato nella Hall of fame nella categoria dei calciatori veterani.