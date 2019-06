FIFA, IL VICEPRESIDENTE ARRESTATO A PARIGI

06/06/2019

Il presidente della Caf, la Confederazione del calcio africano, Ahmad Ahmad, anche vicepresidente della Fifa, è stato arrestato ed è stato interrogato dalle autorità francesi. Lo conferma la Fifa. In una nota l'organo di governo del calcio mondiale spiega che "prende atto dei presunti eventi riguardanti Ahmad Ahmad, che viene interrogato dalle autorità francesi" per "accuse relative al suo mandato come presidente della Caf". La Fifa chiarisce di non conosce "i dettagli" di questa indagine e non è in grado di "commentare" e chiede "alle autorità francesi ogni informazione" che possa interessare il suo "comitato etico". Ahmad è a Parigi per il Congresso della Fifa.