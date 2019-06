EUROPEO U21, DEMBELÈ LANCIA LA FRANCIA

21/06/2019

La Francia ha battuto la Croazia 1-0 nella seconda giornata del girone C all'Europeo di calcio Under 21. La rete decisiva è stata segnata da Dembelè all'8'. La classifica del girone vede Romania e Francia appaiate a 6 punti - con i romeni al primo posto per la miglior differenza reti (+5 contro +2) -, Inghilterra e Croazia a 0, ormai eliminate. Una situazione che mette a rischio l'Italia di Di Biagio, che se non riuscisse a vincere il proprio girone potrebbe essere esclusa dalle semifinali da un eventuale pareggio tra le stesse Romania e Francia che si incontrano lunedì e con 7 punti a testa passerebbero entrambe, come prima del girone e migliore seconda.