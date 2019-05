EUROPEI UNDER 17, BUONA LA PRIMA PER L'ITALIA

04/05/2019

Inizia alla grande il cammino europeo dell'Under 17 di Carmine Nunziata. All'esordio nel Campionato europeo di categoria, nel teatro del Tallaght Stadium di Dublino, l'Italia batte in rimonta per 3-1 i pari età della Germania al termine di una prova di carattere e di personalità. Ecco i marcatori: Beier al 15' per i tedeschi, poi la rimonta firmata da Bonfanti (28'), Esposito (81') e Giovane (94').