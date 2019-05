EMPOLI, TRAORE': "CREDIAMO NELLA SALVEZZA, LA MERITIAMO"

20/05/2019

"Ci crediamo fortemente alla salvezza e ce la meritiamo. Sappiamo che l'Inter è una squadra fortissima però noi siamo l'Empoli e andremo" a Milano "per metterli in difficoltà". Lo ha detto il centrocampista dell'Empoli Traorè a margine della presentazione del 18° memorial Niccolò Galli, in vista di Inter-Empoli, gara valida per l'ultima giornata di serie A e decisiva sia per la lotta Champions che per quella relativa alla salvezza. "Sarà dura ma un miracolo ci può anche stare. Ieri abbiamo fatto una grande partita". Alla domanda sulla possibilità che quella di domenica sia l'ultima gara con la maglia dell'Empoli, Traorè ha risposto di "pensare all'Inter. Con l'Empoli ho un contratto fino al 2022, il futuro si vedrà dopo".