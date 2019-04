EMPOLI, ANDREAZZOLI: "MERITAVAMO IL PARI, MA..."

07/04/2019

"Si è visto un primo tempo scoppiettante e molto bello, con due squadre che si sono affrontate in maniera diversa. L'Empoli ha cercato di primeggiare, l'Udinese con merito di contrapporsi sfruttando al massimo le occasioni che ha avuto. Il campo dice sempre la verità, loro sono stati bravi a sfruttare le qualità dei loro attaccanti, mentre noi siamo stati un pochino meno bravi". Il tecnico dei toscani Aurelio Andreazzoli ha commentato così la sconfitta incassata al 'Friuli'. "Nel secondo tempo è uscita fuori una partita un pochino fuori dalle nostre corde, abbiamo cercato di far risultato fino alla fine ma non è proprio il calcio premiante per noi - ha aggiunto - . Nonostante questo siamo riusciti a creare i presupposti per pareggiare, e qui si è superato il loro portiere che non ci ha permesso di cogliere un pareggio che ritengo sarebbe stato il minimo".