DERBY DI GENOVA, TOTI: "HA PREVALSO IL BUON SENSO"

26/03/2019

"Ogni tanto prevale il buon senso e il derby della Lanterna si giocherà di domenica. Sarà una grande festa per la città! Grazie alla Lega Calcio per averci ascoltato". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera via Facebook commenta l'anticipo del derby Sampdoria-Genoa a domenica 14 aprile alle 15 invece di lunedì 15 alle 20.30 come inizialmente previsto dalla Lega Calcio.