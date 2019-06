DE BOER: "ALL'INTER AGENTI INFLUENZAVANO IL CLUB"

04/06/2019

Frank de Boer è tornato a parlare della negativa esperienza sulla panchina dell'Inter: "Ci dovevamo occupare degli agenti per il 50% del tempo quando avrebbe dovuto essere il 10%. Ce ne era uno talmente potente che una volta mi disse ' se avessi saputo che non avresti fatto giocare il mio assistito, non ti avrei assunto'. Questo fa capire il grado di influenza che aveva sulla società..." le parole a Yahoo Sports.