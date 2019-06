CRISTIANO RONALDO, MANCIA RECORD DA 20.000 EURO

23/06/2019

Cristiano Ronaldo sta passando le vacanze in Grecia, a Costa Navarino, dove ha pure incontrato Paratici e Sarri. Il portoghese, come lo scorso anno, si rilassa al Royal Villa Methoni dove, secondo il Corriere dello Sport, ha lasciato una mancia da 20.000 euro allo staff per il trattamento ricevuto.