COUTINHO: "AL BARCELLONA NON HO RESO COME SPERAVANO"

15/06/2019

Philippe Coutinho, uomo-simbolo della vittoria del Brasile in Coppa America contro la Bolivia, nel dopopartita del match di San Paolo, ha parlato della propria esperienza in blaugrana. Come riporta Marca, il fantasista del Barcellona si è detto "felice per l'apporto che i tifosi catalani mi hanno sempre dato", aggiungendo di avere "passato dei momenti molto difficili", perché "in campo non ho reso come magari loro speravano". "Il calcio è così - ha aggiunto Coutinho - per questo lavoro duro. Voglio migliorarmi e contribuire alle fortune della squadra".