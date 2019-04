CHIEVO, DI CARLO: "PROTAGONISTI FINO ALL'ULTIMO"

27/04/2019

"Vogliamo essere protagonisti fino all'ultima giornata". Lo ha detto Mimmo Di Carlo, allenatore del Chievo, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Parma. "Dopo la grande partita contro la Lazio c'è più fiducia e freschezza mentale, nonostante la retrocessione, con un pizzico di convinzione in più nei giovani che aspettiamo domani a una verifica", aggiunge a proposito della vittoria contro la Lazio. "Siamo arrabbiati e rammaricati perché ce la siamo giocata, siamo stati fortemente penalizzati nel momento decisivo della stagione in più senza un attaccante come Pellissier. La squadra non ha mai mollato e da quando sono arrivato c'è sempre stato grande impegno", conclude Di Carlo.