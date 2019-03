CHELSEA, SARRI: "EUROPA LEAGUE COMPLICATA"

14/03/2019

Il suo Chelsea, che ha conquistato i quarti travolgendo la Dinamo Kiev, è considerato tra le favorite per la vittoria dell'Europa League, ma Maurizio sarri, dopo la vittoria in Ucraina, resta coi piedi per terra: "È la mia ventesima partita di Europa League e ne ho vinte sedici, puoi vincere ma non basta per arrivare in fondo. L'Europa League è una competizione molto difficile, noi dobbiamo lottare per fare arrivare tra le prime quattro".