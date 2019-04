CHAMPIONS: TIFOSI AJAX FERMATI TORNANO A CASA

16/04/2019

Hanno lasciato il centro della Protezione civile di Torino di via dei Gladioli, dove hanno trascorso la notte, i 53 hooligans olandesi intercettati ieri dalla Digos al casello di Settimo Torinese con armi, guanti rinforzati e paradenti. Gli ultrà, arrivati in citta' per il ritorno dei quarti di Champions League Juve-Ajax, sono stati denunciati per possesso di oggetti ad offendere. Per applicazione del Decreto sicurezza sono stati 'tenuti in custodia' a Torino per 24 ore e sono stati espulsi, per motivi di pubblica sicurezza, in base al decreto legislativo del 2007. I provvedimenti sono stati convalidati oggi dai giudici di pace. La polizia ha fatto risalire gli ultrà sullo stesso pullman con il quale erano arrivati in Italia e li scorterà fino al confine con la Francia.