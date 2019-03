CHAMPIONS, MICCICHÉ: "SERATA MAGICA PER JUVE E CALCIO ITALIANO"

13/03/2019

"Una serata magica per il calcio italiano, voglio complimentarmi con la Juventus". Così Gaetano Miccich*, Presidente della Lega Serie A, ha commentato il passaggio ai quarti di Champions League del club bianconero dopo il 3-0 all'Atletico Madrid. "Sono stati tutti bravissimi, a partire dal Presidente Agnelli e dai suoi collaboratori nell'avvicinamento alla gara, per finire a mister Allegri e tutti i suoi giocatori che ci hanno regalato grandi emozioni compiendo un'impresa sportiva che resterà nella storia - ha aggiunto - Il nostro calcio ha bisogno di momenti trascinanti come quelli vissuti ieri sera, ci resta il rammarico per l'eliminazione della Roma maturata nei supplementari, ma ora guardiamo avanti e aspettiamo di gioire anche per Inter e Napoli".